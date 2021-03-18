Bölücü terör örgütüne 2 ilde operasyon: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG içerisinde kırsal alanda örgütsel eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan döndükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.