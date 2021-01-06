Boğaziçi'nde LGBT bayraklı Metallica konseri
Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasının ardından olayı provoke etmek isteyenler ortaya çıktı.
Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci olmadığı ve MLKP üyesi oldukları belirlendi.
Boğaziçi'nde LGBT bayraklı Metallica konseri— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 6, 2021
🔹Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.
🔹HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.
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HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.
KAFA SALLADILAR
LGBT üyeleri, hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen rektör Melih Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of Puppets’ şarkısıyla kafa sallayarak protesto etti.
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