Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasının ardından olayı provoke etmek isteyenler ortaya çıktı.

Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci olmadığı ve MLKP üyesi oldukları belirlendi.

Boğaziçi'nde LGBT bayraklı Metallica konseri



🔹Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.

🔹HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.



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