Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere İngiliz desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanmasının ardından organize olarak bir araya gelen öğrenci grupları eyleme başladı.

Güvenlik önlemleri alan polislere karşı saldırıdan geri kalmayan öğrencilere ilk destek, CHP ve HDP'den geldi.

Canan Kaftancıoğlu ve örgüt yoldaşları Boğaziçi Üniversitesi önünde provakatif eylem düzenledi.



Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eyleme güvenlik güçleri müdahale etti. pic.twitter.com/XUv2MQrd9H — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 4, 2021

Eylemlerdeki gerginlik seviyesinin yükselmesi üzerine İngiliz gazeteciler de sosyal medyadan aynı anda paylaşımlar yapmaya başladı.

GEZİ'NİN ŞAKŞAKÇISI BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNİ KÖPÜRTÜYOR

Gezi Parkı olaylarının çıktığı dönemde Taksim Meydanı'ndan, CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında farklı noktalardan canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, bu isimlerden biri oldu.

Mark Lowen'in ardından yine İngiltere merkezli The Economist'in muhabirlerinden Piotr Zalewski de Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerden görüntüler paylaştı.

MARK LOWEN GEZİ'DE

MARK LOWEN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/gundem/bogazici-universitesindeki-eylemlere-ingiliz-destegi