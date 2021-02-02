Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 98 kişi serbest!

İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

📹| Boğaziçi Üniversitesi'nde polisi aşıp rektörlük binasına girmeye çalışan grubun bulunduğu alandan bir kişinin, polise saldıranlara “saldırmayın” diye bağırırken, bir provokatörün “hücum” diyerek ortalığı daha da karıştırmaya çalıştığı anlar böyle kaydedildi. pic.twitter.com/MUxSAlUHYM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 1, 2021

98 KİŞİ SERBEST

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.