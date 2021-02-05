Boğaziçi Üniversitesi gündem analizi

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, 1-5 Şubat 2021 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Boğaziçi Üniversite'sindeki olaylara ilişkin gündem analizinde bulundu.

Adba Analytics verilerine göre;

1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal mecralarda toplam 4 milyon konuşulma gerçekleşmiştir.

Eylemleri haksız bulan ve polise destek veren kullanıcıların paylaşımları ise %20 oranındadır

1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek vermeyen ve Melih Bulu’nun rektör olarak kalması gerektiği ilgili sosyal mecralarda toplam 816K konuşulma gerçekleşmiştir.

2 Şubat 2021 tarihinde en yüksek paylaşım hacmine ulaşılmasının sebebi;

#devletiminyanındayım, #polisiminyanındayım hashtagleri ile yapılan paylaşımların artmasıdır.

Melih Bulu’ya kayyum rektör olarak adlandıran eylemcilerin paylaşımları ve eylemleri destekleyen içerikler %80’dir

1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini destekleyen kullanıcılar ile ilgili sosyal mecralarda toplam 3.2 milyon konuşulma gerçekleşmiştir.

2 Şubat 2021 tarihinde en yüksek paylaşım hacmine ulaşılmasının sebebi;

#aşağıbakmayacağız, #boğaiziçidireniyor hashtagleri ile yapılan paylaşımların artmasıdır.

Karşılaştırmalı Hacimler

1 – 5 Şubat tarihleri arasında Melih Bulu’yu "kayyum rektör" olarak adlandıran eylemcilerin paylaşımları ve bu eylemleri destekleyen içerikler %80’dir.

Eylemleri haksız bulan ve polise destek veren kullanıcıların paylaşımları ise %20 oranındadır.