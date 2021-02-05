Boğaziçi Üniversitesi gündem analizi
Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, hazırladığı raporda Boğaziçi Üniversite'si olaylarını analiz etti.
Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, 1-5 Şubat 2021 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Boğaziçi Üniversite'sindeki olaylara ilişkin gündem analizinde bulundu.
Adba Analytics verilerine göre;
1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal mecralarda toplam 4 milyon konuşulma gerçekleşmiştir.
Eylemleri haksız bulan ve polise destek veren kullanıcıların paylaşımları ise %20 oranındadır
1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek vermeyen ve Melih Bulu’nun rektör olarak kalması gerektiği ilgili sosyal mecralarda toplam 816K konuşulma gerçekleşmiştir.
2 Şubat 2021 tarihinde en yüksek paylaşım hacmine ulaşılmasının sebebi;
#devletiminyanındayım, #polisiminyanındayım hashtagleri ile yapılan paylaşımların artmasıdır.
Melih Bulu’ya kayyum rektör olarak adlandıran eylemcilerin paylaşımları ve eylemleri destekleyen içerikler %80’dir
1 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini destekleyen kullanıcılar ile ilgili sosyal mecralarda toplam 3.2 milyon konuşulma gerçekleşmiştir.
2 Şubat 2021 tarihinde en yüksek paylaşım hacmine ulaşılmasının sebebi;
#aşağıbakmayacağız, #boğaiziçidireniyor hashtagleri ile yapılan paylaşımların artmasıdır.
Karşılaştırmalı Hacimler
1 – 5 Şubat tarihleri arasında Melih Bulu’yu "kayyum rektör" olarak adlandıran eylemcilerin paylaşımları ve bu eylemleri destekleyen içerikler %80’dir.
Eylemleri haksız bulan ve polise destek veren kullanıcıların paylaşımları ise %20 oranındadır.
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