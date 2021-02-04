'Boğaziçi Rektörlüğü'nün işgal girişiminde neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı sevk yazısında; işgalci öğrencilerin 5 saat rektörü makamında alıkoydukları, makam aracını da lastiklerini indirerek hareket ettirmez hale getirdikleri kaydedildi.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazsında, Boğaziçi Güney Kampüsü'nde 1 Şubat günü 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganıyla sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrısı üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında miting, yürüyüş, oturma eylem, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı vb. faaliyetlerin yapılmasının 1 ay süreyle yasaklanması kararına binaen aynı gün saat 08:00 itibariyle Üniversite çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alındığı kaydedildi.

REKTÖRLÜĞÜN KAPILARINI İŞGAL ETTİLER

Savcılıkça yapılan tespitlere göre, saat 16:45 sıralarında yaklaşık 50 kişilik grup Güney Kampüs Ana Kapısı'ndan gelerek Rektörlük Binası'na girmek istedi. Rektörlük kapısına dayanan öğrencilere özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Öğrencilerin rektörlüğe girmeleri engellendi. İlerleyen dakikalarda öğrenciler rektörlüğün 3 kapısını da abluka altına alarak slogan ve alkışlar eşliğinde Rektörlük Binasına giriş ve çıkışı tamamen engelledi.

MAKAM ARACININ LASTİKLERİNİ İNDİRDİLER

Bu esnada rektörlük binasını ablukaya alan grubun rektörlük makamına ait aracın lastik havaları indirilip hareket kabiliyetini kısıtlandı. Rektörlük Binasını abluka altına alan grup, 'Rektör dışarı çıkana kadar, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar, basın açıklaması yapmamızı izin verilene kadar kapıları terk etmiyoruz' şeklinde açıklama yaptı. Rektörlük Binası etrafını ablukaya almaya devam ettiler. Bu durum üzerine rektörlük makamının talebi doğrultusunda saat 21:35 itibariyle kolluk kuvvetlerince rektörlük önüne gelindi.

Rektörlüğü abluka altına alan öğrencilere ses yayın aracıyla yüksek sesle 3 defa uyarıda bulunuldu. Dağılmamakta ısrar eden gruba önce özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Yetersiz kalması üzerine Çevik Kuvvet görevlileri tarafından rektörlük önünden kale kapı istikametine kaçış alanı bırakılarak grup dağıtılmaya çalışıldı. Dağılmamakta ısrar eden gruba zor kullanılarak 51 şüpheliye yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Yine tespitlere göre, grubun Rektörlük Binasını kuşatması nedeniyle binadan çıkmaları engellenen rektörlük çalışanları olayların 17:00'den 22:00'ye kadar sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan kolluk fezlekesine göre olaylara müdahale sırasında polis kalkanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.