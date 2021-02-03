Boğaziçi provokasyonunda Osman Kavala izi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar okul dışına taştı. Türkiye'yi karıştırmak için fırsat kollayan provokatörler de bu eylemleri fırsat bilerek sahaya indi. Eylemlerin başrolünde ise Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğu söylenen Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın olduğu iddia edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Üniversitede Kabe'ye yapılan saygısızlığa gelen tepkilerin ardından protestoların şiddetini arttı, durum rektörlük binasını işgal girişimine kadar vardı.

Düzenlenen protesto gösterileri örgüt destekçilerinin ve provokatörlerin de ekmeğine yağ sürdü. Kadıköy'de devam eden gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atan provokatörler, polislere de saldırdı.

130 KİŞİ ÖRGÜT BAĞLANTILI

Gözaltına alınan 19 şahsa DHKP-C yerör örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP silahlı terör örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK silahlı terör örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada 79 şahsın da çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu belirtildi.





'KAVALA'NIN EŞİ AYŞE BUĞRA EYLEMLERİ ÖRGÜTLÜYOR'

Tüm bu yaşananların ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Protestolara yönelik sahaya indiğini belirten gazeteci Emre Erciş, eylemlerin örgütleyecileri arasında en önemli isimlerden birisinin, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi ve Osman Kavala'nın eşi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erciş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin

olağan dışı destek vermesinin nedeni, İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreteri olarak atanan Yavuz Erkut ve Network'ü"

Boğaziçi eylemlerine yönelik yapılan aramalarda ele geçen BTÖ dökümanları sizi şaşırtmasın.



Boğaziçi ile KCK/PKK'nın ilişkisi ne diye soran olursa, cevap olarak:



'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganının mucidi Osman Kavala'nın eşi, Boğaziçi'nde öğretim görevlisi dersiniz...! — Emre Erciş (@TREmreErcis) February 3, 2021