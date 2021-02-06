Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu atandı.

Tüm yasal süreçlere rağmen bu atamayı istemediğini ifade eden öğrenciler, üniversite önünde protesto gösterileri düzenledi. Bu gelişmeyi fırsat bilen öğrenci olmayan provokatörler, düzenlenen eylemlerde halay çekerek terör örgütü marşları söyledi.

İlerleyen günlerde Boğaziçi LGBT Kulübü'nden oldukları ifade edilen bir grup öğrenci, Rektör Bulu'nun görebi bırakması için düzenlenen eylemde Müslümanların kıblesi Kabe'nin fotoğraflarını yerlere serdi.

Söz konusu gelişme infiale yol açarken, üniversite yönetimi kulübün adaylık statüsünün düşürüldüğünü ve zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeyi de fırsat bilen sözde öğrenciler, yeniden üniversite önünde provokasyona girişti. Prof. Dr. Bulu'nun üniversiteden çıkışını engellemek isteyen grup polis tarafından engellendi.

Söz konusu tartışmalarda gözaltına alınan 108 öğrenciden sadece 7 tanesinin Boğaziçili olduğu İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.

Rektör Bulu, Gezi Parkı olaylarını andıran ve yurt dışından birçok basın kuruluşunun da yakından takip ettiği protestolar nedeniyle görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Boğaziçi provokasyonu Yunanistan'a sıçradı!



🔹Yunanistan'ın başkenti Atina'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi için yürüyüş düzenledi.

🔹Yunanistan polisi eylem için herhangi bir müdahalede bulunmadı.#ErdoganınYanındayız pic.twitter.com/MdfdKhbBQp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 6, 2021

GÖSTERİLER YUNANİSTAN'A DA SIÇRADI

Öte yandan bir grup, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Prof. Dr. Bulu'nun istifasını isteyen afişler taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde Türkçe, İngilizce ve Yunanca yazılar bulunan afiş taşıyan grup, Yunanca sloganlar attı. Kalabalığın, Türkiye'deki eylemleri andıran Yunanca slogan atması dikkatlerden kaçmadı.



Yunanistan polisi neredeyse her eylemde müdahalede bulunduğu göstericilere söz konusu eylem için herhangi bir müdahalede bulunmadı.