Boğaziçi protestoları: 30 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Önce Boğaziçi Üniversitesi çevresinde, ardından Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de düzenlenen yasa dışı Boğaziçi gösterilerileriyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

30 kişiye tutuklama talebi

1 Şubat'ta Boğaziçi Güney Kampüsü çevresinde yapılan gösterilerde gözaltına alınan 51 kişi adliyeye sevk edildi.

Bunlardan 30'u tutuklama, 12'si konutu terk etmeme ve 9'u yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Böylece 1 Şubat'taki gösterilerin ardından gözaltına alınanların tamamının emniyetteki işlemleri sona erdi. Gösterilerde toplam 108 kişi gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 10 kişi hakkında ev hapsi kararı çıkmıştı.

23 kişiden sadece 1'i Boğaziçili

Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de yapılan sokak gösterilerinde gözaltına alınan 23 kişi ile ilgili işlemler de devam ediyor.

Emniyette işlemleri süren bu 23 kişiden sadece biri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi.

Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik de inceleme başlatıldı. Kadıköy'deki eylemlerle ilgili bu tür paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de de 51 gözaltı

Gözaltılar İstanbul'la sınırlı kalmadı.

İzmir'de de izinsiz gösteri yapan 51 kişi gözaltına alındı. 39'unun haklarında daha önce terör kaydının bulunduğu belirlendi.