Boğaziçi eylemlerine terör örgütü PKK elebaşı Kalkan’dan destek

Terörist elebaşı Duran Kalkan, yaşananların Türkiye’de iktidara yönelik olduğu görüşünde bulunarak Boğaziçi eylemlerinin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması bahanesiyle başlatılan olaylar, kalkışmaya dönüştürülmek istenirken, İstanbul Kadıköy’de polis araçları tekmelenip taşlanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN DESTEK

Bu görüntüler ve yaşanan provokatif olaylar, Kandil’de heyecana yol açtı. Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, Boğaziçi eylemlerine destek açıklamasında bulundu.

Yaşananların Türkiye’deki iktidara yönelik olduğunu söyleyen terörist Kalkan, “Gençler gerçekten de iyi bir çıkış yaptılar, bu çok önemli bir durumdur” diyerek eylemlerin desteklenmesi yönünde çağrı yaptı.