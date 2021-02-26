Boğaziçi eylemlerindeki Kabe fotoğrafı skandalına hapis istemi
Boğaziçi eylemlerinde kampüs içerisinde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrencinin birer yıldan üçer yıla kadar hapsi istendi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2’si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Yorumlar