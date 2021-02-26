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Boğaziçi eylemlerindeki Kabe fotoğrafı skandalına hapis istemi

Boğaziçi eylemlerinde kampüs içerisinde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrencinin birer yıldan üçer yıla kadar hapsi istendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2’si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Boğaziçi provokasyonunda yeni gelişme! Kabe fotoğrafını yere serdilerBoğaziçi provokasyonunda yeni gelişme! Kabe fotoğrafını yere serdilerGündem

 

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