Boğaz'da sigorta anlaşmazlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, Türk boğazlarında bekletilen ham petrol yüklü gemilere ilişkin, koruma ve tazmin sigortası sunamayan ham petrol tankerlerinin Türk boğazlarından geçemeyeceği açıklandı.

Açıklamada, 1 Aralık itibarıyla Türkiye kara sularını ve milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri korumak amacıyla, ''sıkıntılı süreç'' geçinceye kadar ham petrol taşıyan ve Türk boğazlarından geçmek isteyen tankerlerin sundukları sigorta poliçelerinin teyit edilmesine başlatıldığı bildirildi.

Her gün milyonlarca varil Rus petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek dünyaya ulaştırılıyor. Yürürlüğe giren kararın ardından onlarca gemi boğazın açıklarında demir atmış durumda.

Uygun sigorta poliçeleri olmayan petrol tankerlerini engellemeye devam edileceği ve kontroller için zamana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yaptırımları ihlal eden bir geminin karıştığı bir kaza durumunda, hasarın uluslararası bir petrol sızıntısı fonu tarafından karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Boğazların yakınında bekleyen gemilerin büyük çoğunluğunun AB gemileri olduğu biliniyor.