Bodrum'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, M.Ö. ve C.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, kriko, demir kazma, 2 balyoz keskisi, pense ve çekice el koydu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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