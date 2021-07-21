Bodrum Belediye Başkanı artan nüfusa sitem etti

Muğla'nın en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Bodrum'a ilgi her geçen yıl daha da artıyor.

Artan nüfusa karşı önlemler alınmayan Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, alt yapı sorunu yaşadıklarını söyledi.

Bodrum'a gelen devamlı göçün karşısında yeterli çalışmaları yürütemediklerini söyleyen Aras, bunun için daha planlı bir yol haritası izlenmesi gerektiğini aktardı.

"NÜFUS DAHA FAZLA ARTSIN İSTEMİYORUZ"

Bodrum'un kapasitesini ele alan Aras, "Bodrum’a göç de durmuyor, buraya gelmek isteyenlere neler öneriyorsunuz?

Daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var. O artık doldu.

"TRAFİK ORTADA"

Nüfusun daha fazla artmasını istemeyiz. Nüfusu daha fazla artarsa Bodrum'un turizm özelliği de kaybolur. Şu anda 600 bini aşkın nüfusla sorunlar yaşıyoruz. Trafik ortada." dedi.

"HİZMET ETMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİL"

Hizmetin kolay olmadığını söyleyen Aras, "Türkiye’de işler genelde tersten gidiyor. Normalinde önce altyapı, planlamalar yapılır sonra yapılaşmaya gidilir.

Bizde ise herkes göç edip geliyor sonra benim yolum, kanalizasyonum, elektriğim yok, trafik sorunu var diyor.

Bir yılda 2.5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz. Buna hizmet etmek o kadar da kolay değil. Bu sorunları adım adım çözüyoruz." ifadelerini kullandı.