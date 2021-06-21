BM'den Vatikan'a çağrı: Çocuk istismarını önlemek için daha fazlasını yapın

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde çalışan bağımsız 4 insan hakları uzmanı tarafından 7 Nisan'da Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a hitaben yazılan mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

Klisedeki istismar iddiaları

Mektupta, dünya genelinde Katolik Kilisesi mensupları hakkındaki cinsel istismar ve şiddet suçlamalarına ilişkin iddialardan endişe duyduklarını belirten uzmanlar, Vatikan'ı "istismarcı Kilise mensuplarını korumak ve onların suçlarını örtbas etmekle" suçladı.

İnsan hakları uzmanları, Vatikan'ın, bazı ulusal yasama organları üzerinde baskı oluşturarak iddiaların odağında bulunan Kilise yetkililerinin işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulmasının önüne geçtiğini ve mağdurlara tazminat ödemekten kaçındığını savundu.

"İstismarı önlemek için daha fazlasını yapın" çağrısı

Katolik Kilisesi mensupları tarafından işlenen insan hakları ihlalleri nedeniyle birçok ülkede on binlerce kişinin mağdur edildiğini vurgulayan uzmanlar, Vatikan'a çağrıda bulundu.

Uzmanlar, Vatikan'dan "çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel istismarın önlenmesi için daha fazlasını yapmasını" talep etti.

Vatikan, söz konusu suçları işlediği iddia edilen Kilise üyelerini cezalandırmamak ve görevden uzaklaştırmamakla eleştiriliyor.