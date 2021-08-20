BM'den Taliban açıklaması: ''Liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile görüşmeye hazırız''

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Guterres, tahliyelerin tamamlanmasının ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nı Birleşmiş Milletler’in işletip işletemeyeceği soruldu. Genel Sekreter soruya, "Böyle bir kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil." yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan’daki son durumu görüştü.

Görüşmede Macron, ABD ve NATO için çalışan Afganlar ile tehdit altındakilerin tahliyesi için hızlı adımların atılması gerektiğini belirtti.