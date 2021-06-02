BM'den Emine Erdoğan'a ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen etkinlikte Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Atık Alanında Akıllı Şehirler" girişimine destek vermesi, himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ve çevreye olan katkılarından dolayı, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi.

BM Habitat'ın, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, "World Urban Forum" (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi unsurları içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi.

Ödülü veren Habitat Başkanı Maimunah Mohd Sharif, törende yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın atık yönetimi konusundaki çabalarının örnek alınması gerektiğini belirterek Sıfır Atık Projesinin başarılı bir proje olduğunu söyledi.

Sharif, projenin başladığı 2017 ile 2020 yılları arasındaki kazanımlara değinerek, "Türkiye, 2017-2020 yılları arasında 397 milyon ton ham madde, 315 milyon kilovat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu yaptı. Sıfır Atık Projesi, ülkeyi gelecek nesiller için koruyup muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

Habitat'ın küresel atık krizini görerek Atık Alanında Akıllı Şehirler Girişimini başlattığını belirten Sharif, bu girişime dünyadan 200 şehrin katıldığını söyledi.

Sharif, bu girişim kapsamında şehirler arası deneyim paylaşımının desteklendiğini kaydederek, "Sıfır Atık Projenizin sonuçlarını görmek benim için memnuniyet verici. Türkiye'nin başarısı küresel anlamda liderlere atık yönetimi konusundaki zorluklardan şehirlerimizi kurtarmak için bir araya gelme konusunda ilham verecektir." diye konuştu.

"Kovid-19 bize rotamızı düzeltme fırsatı verdi"

Habitat'ın Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında verdiği mücadeleyi takdir ettiğini kaydeden Sharif, dayanışma mesajını da iletti.

Sharif, salgınlar karşısında yoksulların korunması gerektiğini belirterek, "Böyle bir durumda sürdürülebilir atık konusu daha da önemli bir hal kazanmaktadır. Şehirlerimizin temiz ve sağlıklı olmasının önemini gördük. Atığı azaltmak, israfı reddetmek ve sürdürülebilir yaşam, bu küresel salgından çıkışın anahtarıdır." dedi.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üretim ve tüketimin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Sharif, "Habitat 2 ve İstanbul Deklarasyonu'nda sürdürülebilir kalkınmanın büyük ölçüde kentleşmeyi nasıl yönettiğimizi belirleyeceğini kabul ettik. Türkiye'nin küresel bir örnek olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Kayıt dışı yerleşimleri 1998'de yüzde 16'dan bugün yüzde 3'ün altına indirdi." değerlendirmesini yaptı.

Sharif, Kovid-19'un da ihtiyaçlar dahilinde yaşama felsefesine katkı yaptığını vurgulayarak, "Kovid-19 bize rotamızı düzeltme fırsatı verdi. Sürdürülebilir olmayan kentsel uygulamalar çevremizi kirletiyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir şehirler oluşturma ve inşa etme politikalarının benimsenmesi gerektiğine işaret eden Sharif, "İklim değişikliği zamanımızın en büyük zorluklarından bir tanesi ve bunun olumsuz etkileri de hem sosyal hem ekonomik hayatta gittikçe kendini hissettirmekte. İklim değişikliğinin dünyada özellikle en savunmasız grupları etkilediğini görüyoruz." diye konuştu.

Sharif, bu gruplar arasında mülteci, kent yoksulları, kırsalda yaşayanlar ve çocukları sayarak, "Sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarının merkezinde iklim değişikliğiyle mücadelenin yer aldığına şüphe yok. 2030 gündemi ile üye devletlerin iklim değişikliğiyle mücadelede acil harekete geçmesi ve sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta gösterdiği çaba cesaret vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

"İlham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin dönüştürülemeyen atık miktarını azaltmak ve atık yönetimini teşvik etmek gibi konularda gösterdiği çabanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Sharif, "Emine Erdoğan'ı Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ilan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katı atık yönetimi ve Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve ilham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Sharif, Emine Erdoğan'ın çabalarının birçok siyasi lideri bir araya getirerek atık yönetimi konusunda siyasi gündem oluşturmaları için önemli olduğunu da vurgulayarak, "Türk halkına daha iyi bir gelecek bırakmak için örnek teşkil eden kararlılığınız, özveriniz ve çabanız hepimiz için bir ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

"Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir"

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, UN-Habitat İcra Direktörü Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski Belediye Başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir." dedi.

İstanbul'un 1996'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu etkinlik, girişimin savunduğu ilkelerin, dünya çapında görünürlüğünü artırmış, etkili sonuçlar vermişti." diye konuştu.

Türkiye ve UN-Habitat arasında, yeni ve güçlü iş birliklerini gerçekleştireceklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin, çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir. Birleşmiş Milletler Habitat'a, takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."

Emine Erdoğan, tabiatın önemine dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır." ifadelerini kullandı.

Bu sorumluluk bilinciyle, 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını, ardından da Sıfır Atık Mavi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yalnızca 2017-2020 yılları arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranlarda, ham madde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salınımı engellendi. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Sıfır atık yaşam kültürünün, insanlar arasında yaygınlaşması ve hakim bir anlayış olması için çalışma alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Bu konuda uluslararası her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek isterim."

Emine Erdoğan, Büyük Anadolu medeniyetinin, yüzyıllardır tabiatla kurduğu ilişkiden örnek bir çevre kültürü oluştuğuna dikkati çekerek, "Şimdi, tüm dünyanın ihtiyacı olan, tabiatla yeniden kucaklaşmaktır. Ötekileştirdiğimiz tabiatın candan bir parçamız olduğunu yeniden hatırlama vaktidir." diye konuştu.

"Hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz"

Dünya'da 10-24 yaş arasında, 1,8 milyar genç olduğuna ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığına işaret eden Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojileri de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü iş birliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene katılanlara çevre konularındaki üstün gayretlerinden ötürü şükranlarını sunan Emine Erdoğan, "Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun." dedi.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in de konuşma yaptığı programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki diğer Birleşmiş Milletler temsilcileri ve ilgili yabancı kuruluş temsilcileri, bazı belediye başkanları ile genç çevre aktivistleri de katıldı.

Çevreci aktivistler gelecek beklentilerini Emine Erdoğan ile paylaştı

Programa katılan çevre aktivisti gençler, çevreyle ilgili istek ve taleplerini salonda bulunan deftere yazarak, iletti.

Program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Bakan Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi.

Törene katılan gençler de ilk kez çevre ile ilgili talep ve düşüncelerinin dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti Emine Erdoğan'a iletti. Emine Erdoğan da gençlere, her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin tanıtım filmi gösteriminin de yapıldığı program sonunda Erdoğan, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.