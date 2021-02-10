BM'den "DEAŞ tehdidi yeniden büyüyor" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenlik tehditlerine ilişkin 12'nci raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu.

DEAŞ'ın 2020'nin ikinci yarısında yeniden toplanma ve faaliyetlerini canlandırma çabalarının hız kazandığına dikkati çeken Voronkov, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik DEAŞ tehdidinin arttığı uyarısı yaptı.

Saldırı düzenleme kapasitesini yeniden kazanabilir

DEAŞ'ın Irak ve Suriye ile diğer çatışma bölgelerinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yarattığı karmaşadan istifade ettiğini belirten Voronkov, DEAŞ'ın 2021 yılında dünyanın farklı yerlerinde saldırılar düzenleme kapasitesini yeniden kazanabileceği uyarısında da bulundu.

Voronkov, özellikle gençlerin salgın nedeniyle evde internette daha fazla zaman geçirmeye başladığına ve bu durumun, bazı ülkelerde ani saldırılara yol açabileceğine dikkati çekti.

Suriye ve Irak'ta hala 10 bin civarında DEAŞ savaşçısının bulunduğunu vurgulayan Voronkov, DEAŞ ve DEAŞ bağlantılı örgütlerin Batı Afrika'da geçen yılın sonlarına doğru saldılar düzenlediği, örgütün Orta Afrika'da güçlenmeye başladığı, Afganistan'da 2 binden fazla üyesi olduğu ve Güneydoğu Asya'da da gücünü koruduğunu ifade etti.