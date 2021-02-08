BM uzmanlarından İsrail'e 'Filistinlilere işkence yapanlardan hesap sorun' çağrısı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in de aralarında bulunduğu bir grup BM insan hakları uzmanı, İsrail hapishanelerindeki işkence ve kötü muameleleri kınadı.

Açıklama, Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in "gelişmiş sorgulama teknikleri" ile işkenceye tabi tutulmasına ilişkin devam eden soruşturmayı İsrailli Başsavcının geçen ay sona erdirmesinin ardından yapıldı.

"İsrail'in, Arbid'e karşı yapılan işkence ve kötü muameleyi kovuşturmaması, cezalandırmaması ve tazmin etmemesinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan uzmanlar, "işkence tarzı görevi kötüye kullanmanın", İsrail hükümetinin veya yargının takdirine bağlı olmadığını, uluslararası hukuk kapsamında mutlak bir yükümlülük teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Arbid'in Ağustos 2019'da bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlandığı için 25 Eylül 2019'da tutuklandığında sağlığının gayet iyi olduğunun altı çizildi.

Arbid'in sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlike atlattığı aktarılan açıklamada, Arbid'in şimdi onarılamaz fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

"Konunun takipçisi olacağız"

Uzmanlar, sorgulama sırasında Arbid'e karşı "sözde gelişmiş sorgulama tekniklerinin veya istisnai tedbirlerin" kullanıldığını, böylelikle işkence ve kötü muamele sonucu kendisinin "zorla konuşturulmasından" endişe ettiklerini vurguladı.

İsrailli yetkililere seslenen uzmanlar, bu tür ağır insan hakları ihlallerinin sorumlularının cezalandırılmasını engelleyen her türlü yasa, düzenleme, politika ve uygulamanın acilen kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi, askıya alınması veya kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası hukuk kapsamında evrensel olarak yasaklanan işkence, zulüm ve insanlı dışı suçlara bulaşanlardan hesap sorulması için İsrail'e çağrıda bulunan uzmanlar, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

İşkenceden dolayı hastaneye kaldırılmıştı

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde 25 Eylül'de gözaltına almıştı. Arbid, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlemekle suçlanmıştı.