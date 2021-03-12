BM: Somali'de su kıtlığı nedeniyle 83 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışma, güvenlik sorunu ve diğer kriz faktörleriyle bazı bölgelerde tahmin edilen ortalamanın altındaki yağışlar, insani ihtiyaçları artırdı." ifadesine yer verildi.

Su krizine bağlı olarak 83 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, hızlı müdahale için 7 milyon dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.

OCHA 9 Mart'ta Somali'deki mevcut siyasi gerginliğin ülkedeki insani krizi derinleştirdiğine dikkati çekmişti.