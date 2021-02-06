BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Irak ve Suriye'de varlığını sürdürmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi DEAŞ ve El Kaide Yaptırım Komitesi'nin raporunda, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta hala tahmini 10 bin aktif savaşçısı olduğu ifade edildi.

DEAŞ'lıların çoğunun Irak'ta olduğu ifade edilen raporda, örgüt hücrelerinin haraç, taciz, adam kaçırma ve fidye yoluyla para toplamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Örgütün yurt dışından gayriresmi finansal ağlar aracılığıyla da fon sağladığı belirtilen raporda, DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.