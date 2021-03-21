BM oturumunda ABD ve Çin arasında gerginlik

Birleşmiş Milletler'de (BM) ırkçılıklı mücadele oturumu yapıldı. Oturuma, ABD ile Çin arasındaki gerilim damga vurdu.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Greenfield , Çin’in Uygur Türklerine yönelik baskılarını örnek gösterdi. Etnik ve dini gruplara karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlendiğini savundu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing ise, Greenfield'ın suçlamalarını reddetti. ABD'yi ırkçılıkla suçladı, "Ülkenizdeki Afrika ve Asya kökenlilere yönelik ayrımcılık ve nefret olaylarına önlem alın" dedi.

İki ülke dışişleri bakanlarının Alaska'daki görüşmesi de oldukça gergin geçmişti.

Soğuk rüzgarların estiği görüşmeye karşılıklı suçlamalar damga vurmuştu.