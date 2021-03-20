BM: Myanmar'da 7 haftada 211 gösterici öldü

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı protestolar sürerken, ordu ve polis, gösterileri bastırmak için şiddetin dozunu artırıyor.

Eylemcilere şiddete dair her geçen gün yeni görüntüler geliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, Myanmar’da, askeri darbe protestolarında, güvenlik güçlerinin saldırılarında son 7 haftada, en az 211 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 400 kişi ise gözaltına alındı.

Ordu'nun göstericilere karşı sert müdahalesine uluslararası baskılar da artıyor.

Askeri darbeye kınama

Birleşmiş Milletler ve ABD, askeri darbeyi ve ordunun göstericilere yönelik şiddetini kınadı.

Myanmar'daki uluslararası misyon başkanları ordunun şiddete son vermesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan ortak açıklamada ise, eğitim binalarının güvenlik güçleri tarafından işgal edilmesinin çocuk haklarının ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin birçok ileri gelen ismini gözaltına alan ordu, 1 yıllığına da OHAL ilan etti.