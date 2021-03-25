BM, Kaşıkçı cinayeti Özel Raportörü Callamard'ın Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini doğruladı

Birleşmiş Milletler (BM), gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiği doğruladı.

23 Mart'ta İngiliz The Guardian gazetesine bir değerlendirmede bulunan Callamard, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir toplantıda, kendisi hakkında, "dizginlenmemesi durumunda ilgilenileceğini" söylediğini aktarmıştı.

Bu bilgiyi kendisine bir meslektaşının verdiğini aktaran Callamard, ifadenin nasıl algılandığı sorulduğunda, "Bir ölüm tehdidi. Böyle anlaşıldı." ifadesini kullanmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Raportör Callamard'ın Suudi yetkili tarafından tehdit edildiğini teyit etti.

Sözcü Colville, "Agnes Callamard'ı hedef alan tehditle ilgili The Guardian haberinde yer alan detayların doğru olduğunu teyit edebilirim. Tehdit yapıldıktan sonra OHCHR Callamard'ın kendisini bilgilendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Colville, OHCHR'nin olaya ilişkin BM Cenevre Ofisi güvenlik birimini de bilgilendirdiğini aktardı.

Dönemin BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger'in de tehdide ilişkin haberdar edildiğini belirten Colville, Tichy-Fisslberger'in de tehditle ilgili yetkililere bilgi verdiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan bir daha çıkamamıştı

BM Raportörü Callamard'ın Haziran 2019'da yayımlanan raporunda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadesine yer verilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün geçen ay yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." açıklamasında bulunulmuştu.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha buradan çıkamamıştı.