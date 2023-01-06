BM Güvenlik Kurulun'da Gerginlik

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Khiari, dünkü toplantıda ülkelerin BM elçilerini bilgilendiren bir sunum yaparak Batı Şeria’da tırmanan gerileme dikkat çekti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Khiari sunumunda, 2017 yılından bu yana bir İsrailli Bakanın, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Yahudilerce Tapınak Tepesi, Müslümanlarca Harem-i Şerif olarak bilinen ve Ürdün tarafından yönetilen bölgeyi ziyaret etmesinin gerginliği tırmandırdığına dikkat çekti.

Khalid Khiari ziyaretle ilgili “Kudüs'ün Kutsal Mekânlarındaki durum son derece kırılgan ve oradaki herhangi bir olay veya gerilim İşgal Altındaki Filistin Bölgesi'ne, İsrail'e ve bölgenin başka yerlerine yayılabilir ve şiddete neden olabilir” dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari sözlerine şöyle devam etti;

“Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, Genel Sekreter'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın özel rolü doğrultusunda tüm taraflara Kutsal Mekanlar ve çevresinde gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınma ve statükoyu koruma çağrısını yineliyorum.”