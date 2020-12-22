BM: Filistin'de 2,4 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, bu görevde BM Güvenlik Konseyini son kez bilgilendirdi.

Filistin nüfusunun yüzde 47'sinin gelecek yıl insani yardıma ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Mladenov, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Mladenov, uluslarası topluma Filistinliler için 417 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

"İsrail'in 2020'deki yasa dışı yerleşim birimleri 8 aylık araya rağmen 2019'daki rakamlara ulaştı"

İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını genişletmeye devam ettiğini vurgulayan Mladenov, 2020'deki yerleşim birimleri sayısının 8 aylık bir araya rağmen 2019'daki rakamlarla eşit olduğunu söyledi.

Mladenov, İsrail'in yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrailli yetkililere yerleşim birimi planlarına ve Filistinlilerin mülklerini yıkmaya derhal son verme çağrısını yineledi.

BM Libya Özel Temsilciliği görevine getirilecek Mladenov, Ocak ayında ise Norveçli diplomat Tor Wennesland'ın BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünü kendisinden devralacağını da bildirdi.