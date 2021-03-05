BM: Dubai Prensesi'nin hayatta olduğuna dair hala bir kanıt yok
Birleşik Arap Emirlikleri'nde zorla alıkonulan "kayıp prenses Latife"nin hayatından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Dubai Prensesi'nin hayatta olduğuna dair hala bir kanıt sunmadığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, "kayıp Dubai Prensesi" skandalıyla gündemde. Skandala dair Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.
Örgütün İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden kanıt sunmasının istendiğini hatırlatırken, bu yönde bir adım atılmadığını vurguladı.
Prenses video yayınlamıştı
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latife,
2018'de tekneyle ülkesinden kaçmaya çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak Dubai'ye geri götürülmüştü.
İki hafta önce, Prenses Latife'nin gizlice çektiği bir video yayınlanmıştı. Prensesin zorla alıkonulduğunu söylediği videonun ardından Birleşmiş Milletler harekete geçmişti.
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