Bloomberg'in ikiyüzlülüğü: Türkiye'de olunca 'dayatma' İsveç'te olunca 'tedbir'

Türkiye'nin 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

AYNI KARAR, İKİ FARKLI BAŞLIK

Bu tartışmayı haberleştiren ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, Türkiye'ye yönelik algı manipülasyonu yaptı. Birçok ülkede uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de teşvik ettiği alkol satışı ve kullanımına yönelik kararı "Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor" başlığıyla takipçilerine aktardı.

Bloomberg, uygulamaya koyduğu alkol yasağını Şubat 2021'de uzatma kararı alan İsveç'le ilgili haberini ise, yorumsuz ve çarpıtmaktan uzak bir şekilde paylaşmıştı. Haberi "İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı" ifadesiyle yayımlamıştı.

"ALGIYI BÖYLE YÖNETİYORLAR"

Bu durumu Twitter hesabından paylaşan gazeteci Bilal Kenasari, iki haberin görsellerine de yer verdiği paylaşımında "Algıyı böyle yönetiyorlar" ifadesini kullandı.

Kenasari, "Fanon’un siyah deri beyaz maske kitabını henüz okumamış arkadaşlara tavsiye ederim. Bizim toplumda da var bu ev köleliği reeksi... Adamlar dalga geçer gibi oryantalist başlıklar atıyor, bizde ise müşterileri hazır." dedi.