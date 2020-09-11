Bloomberg yazarı Bobby Ghosh: "Macron için kader anı fırtına hızıyla yaklaşıyor"

Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerinin artık limitine ulaştığını dile getirdi.

İşte Ghosh'un köşe yazısı:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeniden Türk mevkidaşı Erdoğan hakkında Doğu Akdeniz nedeniyle sert sözler kullandı.

Macron için kader anı fırtına hızıyla yaklaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeniden Türk mevkidaşı Erdoğan hakkında Doğu Akdeniz nedeniyle sert sözler kullandı. Ancak kelimeler, Erdoğan’ı incitmeyecek ve Macron ekonomik kozlarını kullanabilmek ve özellikle askeri seçenekle Türkiye’nin geri çekilmesine sebep olmak için uluslararası bir fikir birliği oluşturmakta zorlanacak.

Macron’un çekiciliği kendini sık sık tekrarlamaktan dolayı önemli ölçüde azaldı. Perşembe günü Korsika adasında Med-7 adı altında bir zirvede Fransa; İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Malta’yı ağırladı. Macron, Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgiler belirlemesi çağrısında bulundu.

Ancak bunu daha önce de duymuştuk. Sadece birkaç hafta önce Macron, Türkiye’ye karşı kırmızı çizgiler belirlediğini ve Türkiye’nin kelimelerden değil eylemlere itibar ettiğini belirtmişti. Ama onun şimdiye kadarki olan eylemleri- tartışmalı sularda tatbikat yapmak ve zirveler düzenlemek, Türkiye’de hor görülmesine sebep oldu.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Macron’un son sözlerine karşı sert bir cevap verdi: Macron eski sömürgeci refleksleriyle kibirli dersler vermeyi bırakmalıdır. Türkiye geçen hafta Kuzey Kıbrıs’la ‘Akdeniz Fırtınası’ adlı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Bu, Macron’a iki seçenek bırakıyor: bahsi yükseltmek ya da susmak. Zaten donanma yoğunluğunun yaşandığı Akdeniz’e daha fazla gemi gönderebilir. (Aaa bakın Rusya da gelmiş) Ancak bunun Erdoğan’ın askeri ve araştırma gemilerini geri çekmesini sağlayacağını düşünmek zor.

Fransa, NATO’dan bir üyesine karşı askeri destek de bekleyemez. ABD’nin uzun süredir devam Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu gevşetmesine rağmen, Türkiye’ye karşı daha sert önlemleri desteklemesi olası durmuyor, ki Trump, Erdoğan’a güveniyor.

Macron, Erdoğan’a karşı sert sözler kullanmaya devam edebilir ancak bunlar verimini kaybetti. Yakında Yunanlar ve Rumlar, Fransa’nın dayanışma söylemlerinden bıkacaklar ancak Türkiye, Paris ile daha fazla laf dalaşına girmekten hoşnut olabilir.

Peki ya Berlin? Almanya şu an AB’nin dönem liderliğini yürütüyor. Şansölye Merkel ise Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi müzakere ile elde edilmiş bir çözüm bulmak için çabalıyor. AB, Türkiye’yi yaptırımlara karşı uyarsa da Merkel bunları uygulamaktan çekiniyor.

Macron’un kılıçları kuşanmış olması ise Merkel’in işine gelmiyor. Alman Dışişleri Bakanı Maas da daha önce askeri tatbikatların işleri kolaylaştırmadığını söylemişti.

Korsika’da diğer 6 altı ülke toplantıda hazır bulunmasına rağmen, Fransa, Türkiye'ye karşı büyük güçler arasında yalnız kaldı. Ayrıca Macron’un ilgilenmesi geri başka krizler de var. Evinde koronavirüs vakaları hızla artıyor ve salgına karşı yanlış müdahale gün yüzüne çıkıyor. ‘’Fransa relansman’’ adlı salgına karşı yeni ekonomik plan ise 100 milyar Euro’luk bir kumar.

Yurtdışında ise; Macron, Lübnan’daki siyasetçileri kurtarma sözü veriyor, Mali’deki siyasi olaylar ise Fransa’nın Sahel’deki terörizme karşı mücadelesini engelliyor, onun Erdoğan’la Libya’da yüzleşmesi de iyi gitmiyor.

Bu şartlar altında, Macron’un Doğu Akdeniz gerilimi hakkındaki söylemlerini bırakıp, konuşma işini şansölyeye bırakması mantıklı olurdu.