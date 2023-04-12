Bizans surlarında çökme meydana geldi! 1 kişi yaralandı

İstanbul’un Fatih ilçesi, Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökmenin neden gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Surda meydana gelen çökme sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.