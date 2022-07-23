Bıyık bırakan kadın: Onsuz yaşamayı hayal edemiyor

Bıyığını kesmek istemeyen ve onu büyüten kadın, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" dedi. Sosyal medyada dikkat çeken Shyja, internette takdir toplarken, aynı zamanda alaylı yorumlara da maruz kalıyor.

Hindistan'da yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, sosyal medyada gündem oldu. Bıyığını sevdiğini dile getiren Shyja, sıklıkla hem sosyal medya üzerinden hem de yüz yüze tanıştığı insanlar tarafından ''neden bıyık bıraktığı'' şeklinde sorular yöneltildiğini söyledi. Kerala'nın güneyindeki Kannur'da yaşayan Shyja, "Söyleyebileceğim tek şey, çok fazla hoşuma gidiyor" ifadesini kullandı.

Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, üst dudağının üzerindeki tüyleri ise alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirdi. Söz konusu bölgede yaklaşık beş yıl önce, gözle görülür biçimde bıyık oluşumu yaşayan kadın, onu kesmemeye karar verdi.

Shyja'yı gören çoğu insan, kendisinden bıyığını kesmesini istiyor. Shyja, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Koronavirüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum" diye konuştu.

"Güzel olmadığımı hissetmedim" şeklinde konuşan Shyja, bıyığını işaret ederek, "Çünkü buna sahibim ya da sahip olmamam gereken bir şey" diye ekledi. Shyja'ya göre bıyık bırakmak, kendini ifade etmekle ilgili değil, sadece kim olduğunla ilgili.

Eleştirilere yanıt veren Shyja, "Sadece sevdiğim şeyi yapıyorum. İki hayatım olsaydı, belki birini başkaları için yaşardım" dedi. Shyja, ailesinden bıyığı konusunda destek gördüğünü belirterek, "Bıyıklı olan insanlar erkeklerdir. Bir kadın neden bıyık bıraksın ki diye benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" dedi.