Bitlis'teki helikopter neden düştü?

Bitlis'te 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı, ön rapor açıklandı.

Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.

''ANİ HAVA DEĞİŞİMİ İLE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARIYLA KARŞILAŞILDI''

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, raporda yer alan kazaya dair bulgular şöyle:

''Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

''KAZANIN NEDENİ BİR ANDA YER GÖRÜŞ ŞARTLARININ KAYBOLMASI''

Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.''