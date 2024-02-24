Bitlis'te PKK'lılara ait mühimmat ele geçirildi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayın kutusu ele geçirildi.