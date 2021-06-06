Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.