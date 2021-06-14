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Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında hava destekli operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçesi Aşağıbalcılar köyü kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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