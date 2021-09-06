Bitcoin'de yeniden yükseliş başladı: Bitcoin'de yeniden yükseliş başladı

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçti. Dünyanın en büyük ve en tanınan kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte 49 bin 500 dolardan 51 bin 870 dolara yükseldi.

Popüler kripto para birimi ocak ayında yılın en düşük seviyesini görmüş, 27 bin 734 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin en yüksek seviyesine de 14 Nisan'da çıkmış, 64.804,72 doları görmüştü.

DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ DE YÜKSELİŞTE

- Ethereum son bir haftada yüzde 20'lik bir yükseliş kaydederken, son 24 saatteki yükselişle de 3.919,73 doları gördü.

- Binance Coin son 24 saatlik dilimde 489,38 dolardan 507,34 dolara yükseldi.

- Tether de yükselişten etkilenenlerden. Tether 0,99 dolarlık seviyesinden 1 dolar seviyesine çıktı.

- XRP 1,24 dolardan 1,33 dolara yükselirken, Dogecoin 0,29 dolardan 0,31 dolara çıktı.