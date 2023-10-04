'Bitcoin Safiye' 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında 135 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında karar verildi.

Otoyol gişelerinde yakalandı

Safiye Gökçe Yüce her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce´yi, durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Aydın'a getirilen Yüce, tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.

Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Her mağdur kişi için 3'er yıl hapis cezası verildi

Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda sanık avukatları ve Yüce'nin avukatları hazır bulundu. Yüce, son savunmasında, "Herkes neyin ne olduğunu biliyordu. Suç işleme kaydıyla hareket etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Safiye Gökçe Yüce'ye 27 mağdurun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis cezası ile 394 bin 300 TL para cezasına çarptırırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verdi.