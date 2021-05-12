Bitcoin konusunda önemli uyarı

ABD'nin SPK'sı SEC kripto paralara ilişkin rapor yayımladı ve Bitcoin'in yatırımcılar için oluşturduğu riskler konusunda uyarı yaptı.

TÜM PARAYI KAYBETME İHTİMALİNE HAZIR OLUN

SEC, Bitcoin vadeli piyasalar ve yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına yönelik hazırladığı raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını dikkatle okumalarını, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları konusunda açıklama yaptı.

Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğu hatırlatılan raporda bu alanda pozisyon alan yatırımcıların çok fazla risk alabildiğini duyurdu.