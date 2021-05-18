Bitcoin için bomba tahmin
Gördüğü tarihi zirve sonrası sert düşüşe geçen Bitcoin için Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz'den beklenmedik bir tahmin geldi.
Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından olan Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'deki düşüş nedeniyle baskının devam etmesini beklediğini açıkladı.
"40-50 BİN DOLAR SEVİYESİ ADİL BİR FİYAT"
Tarihi zirvesinden yüzde 35 gerileyen Bitcoin için Novogratz, 40-50 bin dolar seviyesinin adil bir fiyat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir."
KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3.95 artışla 45 bin 293 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı yüzde 5.66 artışla 3 bin 483 dolara yükselirken, Ripple de düne göre yüzde 9.79 oranında artıda bulunuyor.
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