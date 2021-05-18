Bitcoin için bomba tahmin

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından olan Galaxy Digital LP'nin CEO'su Michael Novogratz, Bitcoin'deki düşüş nedeniyle baskının devam etmesini beklediğini açıkladı.

"40-50 BİN DOLAR SEVİYESİ ADİL BİR FİYAT"

Tarihi zirvesinden yüzde 35 gerileyen Bitcoin için Novogratz, 40-50 bin dolar seviyesinin adil bir fiyat olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir."

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3.95 artışla 45 bin 293 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı yüzde 5.66 artışla 3 bin 483 dolara yükselirken, Ripple de düne göre yüzde 9.79 oranında artıda bulunuyor.