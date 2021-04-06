Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasalarındaki artış devam ediyor. Son 24 saate yüzde 3 değer artışıyla toplam piyasa hacmi 2 trilyon doları geçti.

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin 58 bin 980 dolar / 477 bin liranın üzerinde seyrediyor. BTC'nin piyasa değeri 1.1 trilyon doların üzerinde.



Ethereum'daki toparlanma bugün de devam ediyor. ETH son 24 saate yüzde 4'e yakın değer kazanrak 2 bin 132 dolar / 17 bin 195 lira seviyesine yükseldi.

Ripple (XRP) de son 24 saatte yüzde 25'ten fazla yüklerek 90 cent / 7 lira bandına geldi.

PİYASALAR ÜÇ AYDA İKİYE KATLANDI

Kripto para piyasaları yaklaşık üç ay önce 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplamda 6 bin 600'den fazla kripto parayı takip eden CoinGecko'nun verilerine göre bugün itibariyle piyasanın büyüklüğü 2 trilyon doların üzerine çıktı.