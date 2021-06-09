Bitcoin en ağır darbeyi yedi! Fiyat tahminleri değişti

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin için kötü yorumların ardı arkası kesilmiyor. Nisan ayından bu yana sert satış dalgasıyla karşılaşan ve kurumsal yatırımcıların da satış yaptığı Bitcoin' ilişkin olarak analistler düşüşün sürmesi halinde 20 bin doların görülebileceğini belirtti.

Bloomberg'de yayımlanan habere göre dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto parası Bitcoin'de düşüşün devamı halinde Oanda Corp. Evercore ISI ve Tallbacken Capital Advisors LLC analistleri olumsuz görüş verdi.

ABD'NİN KARARLARI ETKİLİ OLUYOR

ABD hükümetinin kripto paralara ilişkin regülasyon ihtimali Bitcoin'de ana düşüşün öncüsü oldu. Bunun yanında kripto para piyasalarını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk'ın aldığı tavır da Bitcoin'in imajını zedelemeye başladı. Bitcoin Haziran ayında sadece 9 günde yüzde 10 değer kaybetti.

Stratejist Rich Ross ve analist Michael Purves, düşüşün devamı halinde 20 bin dolar seviyesinin kilit nokta olacağını ifade ettiler. Analist Edward Moya ise 30 bin doların aşağı yönlü kırılması halinde satışların ivme kazanacağını belirtti.

ABD GELİR İDARESİ YETKİ İSTEDİ

ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Retting, ABD Kongresi'nden 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerine ilişkin bilgi toplamaya yönelik net yetki talebinde bulundu.

Retting "Kongre'nin yetki vermesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kongre'nin kripto para transfer verilerinin toplanması için bize açık şekilde yetki vermesi çok önemli" diye konuştu.

Retting ayrıca "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" ifadesini kullandı.

DEV KARLAR KAÇIRILIYOR

Retting açıklamasının devamında kripto varlık değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluştuğunu tahmin ettiğini de belirtti.

AŞIRI REGÜLASYON UYARISI

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in üyelerinden Hester Peirce, kripto paralara yönelik atılacak aşırı adımların yatırımcıların cesaretini kıracağı uyarısında bulundu.

Pierce, ABD'li regülatör kuruluşların zorlayıcı tutumlarından endişe duyduğunu da belirtti.

BITCOIN OLUMSUZ HABERLERLE GERİLEDİ

Bitcoin fiyatı 31 bin 35 dolar seviyesine kadar düştü. Bitcoin şu sıralarda ise 32 bin 979 dolar seviyesinden işlem görüyor.