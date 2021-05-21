Bitcoin Çin'den gelen açıklamalarla sert düştü

Bitcoin, yine Çin'den gelen haber akışıyla sert düşüş kaydetti.

Bloomberg'in haberine göre Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını yineledi.

Komite Çin'in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Açıklama Komite'nin Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlık ettiği toplantısının ardından yapıldı.

Açıklamanın ardından Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 6'yı buldu. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin TSİ 17:40 itibariyle 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Çin finans kuruluşlarına kripto yasağı getirmişti

Daha önce Çin'den gelen finans kuruluşlarına kripto yasağı haberi de fiyatlar üzerinde baskı yapmış, fiyatlar 30 bin dolara kadar gerilemişti.

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamıştı.

Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği’nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.

Bildiride son dönemde kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düştüğü ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanarak bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ve normal ekonomik - finansal işleyişe zarar verdiği ifade edilmişti.

Bildiride ayrıca kripto para işlemlerinin risklerine değinilerek sanal para birimlerinin ‘gerçek değer’le desteklenmediği, fiyatların kolayca manipüle edildiği ve işlem kontratlarının Çin yasalarınca koruma altına alınmadığı belirtilmişti.