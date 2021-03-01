BIST 100 günü sert yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,81, holding endeksi yüzde 5,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,68 ile metal, eşya, makina tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, büyüme verilerinin pozitif gelmesi ve döviz kurlarındaki gerilemeler ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin olumlu etkisiyle 1.525,00-1.530,00 bandında dengelendi.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD'de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahını artrırken yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise Euro Bölgesinde enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin dengelenmesi ve ABD'de destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesi risk iştahını artırırken, Borsa İstanbul da yeni aya moralli girdi.

Gün ortasında BIST 100 endeksine puan bazlı en yüksek katkıyı yapan şirketler arasında Ford Otosan, Şişecam ve Koç Holding öne çıktı.

Şişecam'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada geri alım programının genel kurul onayına sunulacağı belirtildi. Açıklamaya göre Şişecam yönetim kurulu, 1,2 milyar lira büyüklükte hisse geri alım programını genel kurul onayına sunacak, geri alım programı teklifi kapsamında en fazla 150 milyon lira nominal değerli hisse alınabilecek, hisse alımı için belirlenen 1.2 milyar lira kaynağın tamamının iç kaynaklardan karşılanacak.

Küresel piyasalar nefes aldı

Avustralya Merkez Bankası’nın tahvillere müdahalesi ve 1,9 trilyon dolarlık ABD mali teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesi sonrası hisse senedi piyasaları yeni haftaya pozitif başladı.

Tahvillere müdahale geldi

Pandemi teşviklerinin yüksek enflasyon getirebileceği endişesiyle geçtiğimiz hafta sert yükselen tahvil getirilerine merkez bankaları tahvil alımlarıyla yanıt vermeye başladı. Geçtiğimiz haftaki ağır tahvil satış dalgasında yüzde 2’ye kadar yaklaşan Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah 32 baz puan birden gerileyerek pandemi başından beri en sert düşüşünü kaydetti. Getirinin düşmesinde Avustralya Merkez Bankasının 3,1 milyar dolar ile normalin iki katı uzun vadeli tahvil satın almasının etkisi oldu.

Japonya ve Yeni Zelanda tahvilleri de haftaya ralli yaparak başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 1,40 civarında dengelendi. Beş yıllık tahvil getirisinin de geçen hafta 16 baz puan sıçraması Fed faiz artışı tahminlerini swap piyasasında Mart 2023’e çekmiş, bu piyasada 2024 sonu için 90 baz puandan fazla faiz artışı fiyatlanmıştı.

Bloomberg