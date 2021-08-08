Birgün Gazetesi'nin bir iddiasının daha asılsız olduğu ortaya çıktı

Orman Genel Müdürlüğü, Birgün gazetesinde yer alan “26 helikoptere bin lira ayıran OGM, küme düşen basketbol takımına 40 milyon lira harcamış” başlıklı haberle ilgili açıklamada bulundu.

OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen 1.000 tl ‘iz ödenek ‘olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır.

Ayrıca Ormanspor için iddia edilen 40 milyon TL rakamı gerçeği yansıtmamaktadır.

Spor yatırımlarımız kurumumuzun döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup, 2 süper lig takımı ve bölge müdürlüklerimiz kanalıyla Türkiye çapında destek verdiğimiz amatör takımlara ayırdığımız toplam bütçemiz 15 milyon TL’dir. Dolayısıyla haberde ortaya atılan iddialar gerçeklikten uzaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."