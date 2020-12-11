Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü

Başta medya olmak üzere, bütün dünyanın "Uzaylılar mı dikiyor?" sorusunu yönelttiği gizemli metal sütunun, televizyon yayıncısı Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

KOMEDİ ŞOVUNUN BİR PARÇASIYMIŞ

Konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Utah eyaletinde helikopterle yol devriyesi yapan polis ekibi, ıssız vadilerin arasında dolaşırken parlak ve metal görüntüsüyle dikkat çeken tanımlanamayan bir cisim keşfetmişti. Bu monolit sütunun oraya kim ya da kimler tarafından getirildiği bilinmezken bilim insanlarından sanat uzmanlarına kadar birçok yetkili açıklama yaparak bu gizemi çözmeye çalışmıştı. Bazı uzmanlar bu sütunun bir sanat eseri olduğunu söylerken bazıları da bu sütunu uzaylıların getirdiğine kanaat getirmişti.

PEK ÇOK ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Metal sütunun bir gecede yok olması ise insanları daha da şaşırtmıştı. Bunu takip eden günlerde, monolit Romanya, Almanya, Kolombiya, İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi birçok ülkede ortaya çıkmış, ancak gizemini korumayı başarmıştı.