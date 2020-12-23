Birbirini teselli eden iki dul penguenin fotoğrafı, ödül getirdi

Her yıl gibi 2020’de de birçok güçlü, dokunaklı ve anlamlı fotoğraf çekildi. Oceanographic dergisi, Okyanus Fotoğrafı Ödülleri'nde kazananları açıkladı.

Derginin Topluluk Seçimi Ödülü'nü kazanan, Alman fotoğrafçı Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın Melbourne kentinde çekilen, birbirini teselli eden iki dul penguenin fotoğrafı oldu.

Melbourne'daki St Kilda İskelesi'nde yaklaşık olarak 1400 penguenden oluşan bir koloni bulunuyor. Ortalama 33 santim boyunda olan bu penguenler, türünün en küçüğü sayılıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tobias Baumgaertner (@tobiasvisuals)'in paylaştığı bir gönderi

Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Baumgaertner, "Bir gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın eşini kaybetmiş yaşlı bir dişi olduğunu ve görünüşe göre soldaki genç penguenin de eşini kaybetmiş olduğunu söyledi" diye yazdı.

Baumgaertner “O zamandan beri düzenli olarak buluşuyorlardı, birbirlerini teselli ediyorlardı ve saatlerce beraber durup şehrin dans eden ışıklarını izliyorlardı" diye ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tobias Baumgaertner (@tobiasvisuals)'in paylaştığı bir gönderi

‘O anı yakalamak çok zordu’

O anı yakalamadan önce kolonide 3 gece geçirdiğin belirten Alman fotoğrafçı, "Işık kullanamama veya ışığın kullanılmasına izin verilmemesi ile birbirinin sırtını sıvazlayan, temizleyen ve sürekli hareket eden minik penguenler arasında gerçekten çekim yapmak zordu" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi: “Ama çok güzel bir anda şansı yakaladım."