Bir ülke daha çocuklara COVİD aşısını onayladı

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilaç kullanımını düzenleyen Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından da onaylanan BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısının, aşıya uygun olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, 10 Ocak’tan itibaren vurulmasına izin verildi.

Söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasıyla hem kendilerinin hem de ailelerinin hastalıktan korunmuş olacağı tavsiyesinde bulunan ATAGI, özel durumlar haricinde çocuklara aşının 8 hafta arayla iki doz olarak vurulacağını açıkladı.

Avustralya’da 5 ila 11 yaş arasındaki yaklaşık 2,27 milyon çocuğun aşı olma imkanına sahip olacağını söyleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Bu, artık çocukları için en iyi olanı seçme şansına sahip olan pek çok anne ve babaya büyük bir rahatlama getirecek" ifadelerini kullandı.

Çocukların aşılanmasının toplumda bulaşmayı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Tüm ebeveynleri çocuklarını Covid-19'a karşı aşı yaptırmaya teşvik ediyoruz" dedi.

AVUSTRALYA'dA COVID-19'DAN CAN KAYBI 2 BİN 86'YA ÇIKTI

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saate Covid-19'dan can kaybı yaşanmazken Victoria eyaletinde 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle, Avustralya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 86'ya yükseldi.