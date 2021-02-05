Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadınının Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olduğu belirtildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadın teröristin, 6 yıl sonra ailesiyle buluşmasının ardından annesinin Müdürlüğe teşekkür ettiği de ifade edildi.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 22'ye yükseldi.