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Bir taciz iddiası da CHP Sultangazi'den

İstanbul'da tacizle suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı M.P., iddiaya göre taciz mağduru kadına sessiz kalması için para teklif etti. Genç kadın yaşadıklarını anlattı.

Bir iddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı M.P., yardım vaadinde bulunduğu kadına cinsel saldırıda bulundu.

İlçe Başkanı M.P., daha sonra da olanları anlatmaması için genç kadına para teklif etti. 

Genç kadının ayrı yaşadığı eşiyle sorunları vardı. Uzun süredir ayrı olduğu eşi, genç kadını tehdit ediyor ve çocuklarını göstermiyordu.  Genç kadın, CHP Kadın Kolları Üyelerinin aracılığıyla Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştı.

İddiaya göre M.P. genç kadına yardım vaadinde bulundu ve kendisine ait emlak ofisine çağırdı. Genç kadının susması için CHP ilçe yöneticilerinden C.A.’yı devreye soktu ve para teklif etti.

 

TV100

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