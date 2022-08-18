Bir millet bahçesi ilk defa Google haritalarda yer aldı!

Esenler'de Metris Kışlası'nın bulunduğu alanda kurulan 15 Temmuz Millet Bahçesi Google haritalarda yer aldı.

İçinde çeşitli sosyal donatı alanlarının yer aldığı 30 bölümden oluşan 15 Temmuz Millet Bahçesi 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.

İstanbullu vatandaşların yeşille buluştuğu 15 Temmuz Millet Bahçesi Google haritalarda yer alarak Türkiye'de bir ilk olmayı başardı.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde neler var?

15 Temmuz Millet Bahçemiz içerisinde, 1450 metrekarelik çocuk oyun alanı ve yaklaşık 1719 metre uzunluğunda bisiklet yürüyüş ve koşu yolu bulunuyor.

15 Temmuz Millet Bahçesi; Gölet başta olmak üzere seyir terası, gül bahçesi, kütüphane, millet kıraathanesi, camii, emzirme odası/WC, piknik alanları, çocuk oyun alanı, etkinlik alanı, Şifa Evi, Şifa Bahçesi, spor aletleri alanı, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, kümes hayvanları, ağıl, bostan, meyve bahçesi, Tohum Tanıtım Ofisi, Tohum Sokağı, Tarım ve Hayvancılık Merkezi, tıbbi bitkiler bahçesi, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, Esenler Gençlik Merkezi, bisiklet istasyonu, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, spor tesisleri, anıt araç, ESTİM İletişim Noktası, Nadir Kafe, okuma alanı, futbol-basketbol sahası ve otoparktan oluşuyor.